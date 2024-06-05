Дешевшає м'ясо і ягоди: які ціни на прилавках Києва

На Столичному ринку можна побачити різні цінники

У Києві дорожчають овочі, що закінчуються у запасах, наприклад, морква, цибуля та буряк. Але почали дешевшати ягоди, так, упала ціна на черешню.

Вартість курятини теж знизилася. На інші види м'яса залишаються стабільні ціни. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Середня ціна на вирізку 240 грн за кг. Ошийок свинини продають по 240 грн за кілограм. Задня частина коштує 150 грн/кг.

Ребра пропонують по 190 грн за кг, а рульку по 60. Середня ціна на сало на 140 грн за кг.

М'ясо птиці

Тушка індички в середньому коштує 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг, а гомілка коштує 105 грн/кг.

Середня ціна на куряче філе 139 грн/кг. Крила продають по 70 грн за кг, стегна по 110 грн за кг.

Тушка курки коштує в середньому 80 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 149 грн за кг.

Яловичина

Середня ціна на вирізку яловичини 700 грн за кг. Биток продають по 370 грн за кг.

Ціна м'якуша із задньої частини 270 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра пропонують по 145 грн/кг.

Баранина

М'якуш з лопатки барана продають по 290 грн за кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг.

Середня ціна на ошийок 180 грн за кг. Задню ногу на кості пропонують по 250 грн/кг. Ребро коштує 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Ціна на картоплю складає 19 грн за кг. Молода картопля коштує близько 50 грн/кг.

Кабачки пропонують 35 грн/кг. Середня ціна на цибулю 27 грн за кг. Морква коштує 22 грн/кг, а молода 80 грн/кг.

Капусту продають по 17 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 22 грн за кг.

Редиска коштує 35 грн за кг. Огірки продають в середньому по 50 грн/кг. Помідори червоні коштують 75 грн/кг, рожеві по 100 грн. Жовті помідори продають по 110 грн/кг.

Свіжий перець по 170-180 грн за кг. Часник молодий коштує 150-170 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 80 грн/кг.

Ціни на фрукти

Українські яблука продають 30 грн за кг. Грушу пропонують по 75 грн/кг.

Персики й нектарини коштують близько 100 грн кг. Абрикоси коштують 120 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1150 грн, а зеленого авокадо по 600 грн.

Середня ціна апельсинів за кг 60 грн. Лимони продають по 90 грн/кг. Ківі по 100 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на ягоди

Українську полуницю продають в середньому по 80 грн/кг, але можна знайти по 140 грн або за 60. Малину пропонують по 450 грн за кг.

Середня ціна на лохину 450 грн/кг. Журавлина по 160 грн.

Імпортну черешню пропонують в середньому по 240 грн/кг. Українську черешню по 100 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 32 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 35 грн.

Середня ціна категорії СВ 38 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, чому зростають ціни на соняшникову олію. У минулому місяці було законтрактовано 629 тонн української олії на експорт, а вже у липні-серпні темпи продажу можуть сповільнитись.