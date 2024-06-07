Салатний овоч істотно дешевший, аніж торік: чому та чи зменшиться ціна ще

Гравці ринку вимушені знижувати цінники

Хоча і тепличний помідор виріс в ціні, але огірок, навпаки, демонструє негативну тенденцію. Чергове здешевшання на цей овоч відбувається через збільшення пропозиції з літних теплиць.

Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, наразі вартість цього товару складає 20-45 гривень. Він впав в ціні на 22% за один тиждень.

На думку експертів, збільшення пропозиції спровокувало здешевшання. Якби на більшій частині Україні не пройшли дощі й кількість продукції не скоротилась, то ціна могла впасти більш істотно.

"Як результат, сьогодні ціна на огірки в Україні знизилася в середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року", — резюмували вони.

Варто додати, що виробники прогнозують подальше цінове падіння, коли на прилавки ринку та магазинів будуть поступати огірки з відкритого ґрунту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з популярних ранніх овочів поступово дешевшає. Минулого року він коштував на 82% дорожче, але наразі його вартість коливається від 6 до 10 гривень за кіло.