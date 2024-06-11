Курс валют в обмінниках Києва: скільки коштує долар у червні

Українська гривня повільно знецінюється

На валютному ринку не спостерігається стабільність. Курс долара скаче в межах 40-41 гривні, що ймовірною причиною є збільшення попиту на заокеанську валюту.

На диво, євро різко впав, за добу втратив майже 40 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 11 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,42 грн

Євро (EUR): 43,47 грн

Злотий (PLN): 10,04 грн

Канадський долар (CAD): 29,36 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,11 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,83 грн

Євро (EUR): 44,22 грн

Злотий (PLN): 10,30 грн

Канадський долар (CAD): 29,67 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,79 грн

Продаж: 40,87 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в червні. На американську валюту певним чином впливають настрої населення, що своєю чергою погіршились через підвищення тарифів та пришвидшенням інфляції.