Курс валют в обмінниках Києва: скільки коштує долар у червні
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Українська гривня повільно знецінюється
На валютному ринку не спостерігається стабільність. Курс долара скаче в межах 40-41 гривні, що ймовірною причиною є збільшення попиту на заокеанську валюту.
На диво, євро різко впав, за добу втратив майже 40 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 11 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,42 грн
Євро (EUR): 43,47 грн
Злотий (PLN): 10,04 грн
Канадський долар (CAD): 29,36 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,11 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,83 грн
Євро (EUR): 44,22 грн
Злотий (PLN): 10,30 грн
Канадський долар (CAD): 29,67 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.
Купівля: 40,79 грн
Продаж: 40,87 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в червні. На американську валюту певним чином впливають настрої населення, що своєю чергою погіршились через підвищення тарифів та пришвидшенням інфляції.