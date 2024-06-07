Реєстрація вже розпочалась: як українцям одного району отримати 4600 гривень допомоги

Для цього треба з'явитись особисто в пункти подання заявок

Для мешканців населених пунктів Бахмутського району розпочинається реєстрація на отримання грошової допомоги. Її сума складає близько 4 600 гривень або більше.

Зареєстровані жителі 1 міста та 3 сіл Часовоярської ОТГ можуть отримати виплату, якщо відповідають певним критеріям. Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Дукат".

Кому може прийти виплата

На допомогу можуть розраховувати жителі міста Часів Яр, села Богданівка, села Григорівка та села Калинівка, якщо у них в сім'ї є дитина 13 років і молодше, або людина 65 років і старше, а також родина не отримувала раніше допомогу від цього фонду.

Заявникам треба заповнити гугл-форму за посиланням.

Які документи потрібні для оформлення та процедура отримання допомоги

Спочатку особам, які відповідають критеріям, треба заповнити форму і відповісти на запитання.

Потім необхідно з'явитись на особисту реєстрацію в Києві. За кілька днів до приїзду особа отримає SMS-повідомлення з інформацією про місце і час проведення особистої реєстрації.

Варто зауважити, що особа точно має з'явитись особисто і мати всі оригінальні документи для проходження реєстрації.

Список документів:

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код;

номер особистої банківської карти ПриватБанк (або IBAN, якщо особиста картка іншого банку);

свідоцтво про одруження;

свідоцтво про народження дитини (для родин з дітьми до 14 років);

свідоцтво про смерть чоловіка/дружини (для категорії вдів/вдівців);

довідка ВПО з перелічених вище населених пунктів (для осіб, що не зареєстровані (прописані) на території перелічених вище населених пунктів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО в одній області отримають допомогу на ремонт житла.