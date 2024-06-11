Более 43 тыс грн на семью: где проходит выплата и как зарегистрироваться

Некоторые украинцы рассчитывают на финансовое начисление

Семьи из ВПЛ, проживающих в Стрыйском районе Львовской области, могут получить денежную помощь от Стрыйской епархии. Сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека, но не может быть выше 43 200 гривен

Как сообщили в благотворительной организации, начисления производят при финансовой поддержке благотворительных организаций Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT. Заявителям следует отвечать сразу 7 критериям уязвимости.

Кто имеет право на помощь

На выплаты в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью могут претендовать ВПЛ, проживающие в Стрыйской епархии и подпадающие под следующие критерии уязвимости:

Семья уехала из зоны ведения активных боевых действий или территорий, оккупированных в период с 24.02.2022 года; Главой семьи является женщина; В семье есть дети до 18 лет. В семье есть лицо с инвалидностью I или II группы или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 6170 гривен, включая выплату для ВПЛ; Семья проживает в сложных бытовых условиях. Ни один из членов семьи не получал финансовую помощь от благотворительных организаций за последние 3 месяца.

Следует заметить, что на выплату не имеют право пожилые лица, достигшие 60 лет и выше, а также имеющие инвалидность 3 группы.

Для получения денежной помощи нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Если есть дополнительные вопросы, то их можно получить по номеру +380636260227.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ, оказавшиеся в критических ситуациях, могут получить денежную помощь.