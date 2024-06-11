Более 43 тыс грн на семью: где проходит выплата и как зарегистрироваться
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Некоторые украинцы рассчитывают на финансовое начисление
Семьи из ВПЛ, проживающих в Стрыйском районе Львовской области, могут получить денежную помощь от Стрыйской епархии. Сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека, но не может быть выше 43 200 гривен
Как сообщили в благотворительной организации, начисления производят при финансовой поддержке благотворительных организаций Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT. Заявителям следует отвечать сразу 7 критериям уязвимости.
Кто имеет право на помощь
На выплаты в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью могут претендовать ВПЛ, проживающие в Стрыйской епархии и подпадающие под следующие критерии уязвимости:
- Семья уехала из зоны ведения активных боевых действий или территорий, оккупированных в период с 24.02.2022 года;
- Главой семьи является женщина;
- В семье есть дети до 18 лет.
- В семье есть лицо с инвалидностью I или II группы или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.
- Среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 6170 гривен, включая выплату для ВПЛ;
- Семья проживает в сложных бытовых условиях.
- Ни один из членов семьи не получал финансовую помощь от благотворительных организаций за последние 3 месяца.
Следует заметить, что на выплату не имеют право пожилые лица, достигшие 60 лет и выше, а также имеющие инвалидность 3 группы.
Для получения денежной помощи нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Если есть дополнительные вопросы, то их можно получить по номеру +380636260227.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ, оказавшиеся в критических ситуациях, могут получить денежную помощь.