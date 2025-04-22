Помийте руки і окропіть обличчя святою водою після кладовища: традиції і забобони у поминальні дні

Найпоширеніші традиції, заборони та забобони на поминальні дні

Після світлого свята Великодня настають поминальні дні. У цей час українці ходять на кладовища відвідати могили померлих родичів. З цією традицією пов’язано багато заборон та забобонів.

"Телеграф" розповість про звичаї, пов’язані з поминальними днями. Чому не варто нести на могили штучні квіти і як поводитися на кладовищі.

Традиції та забобони у поминальні дні

Традиційно напередодні поминальних днів українці ходять на кладовища прибирати могили покійних родичів. До Великодня люди намагаються упорядкувати місця поховання, прибрати пожовклу траву, посадити квіти та оновити вигляд могил.

А вже у поминальні дні йдуть на кладовища із сім’ями, зустрічаються з родичами, моляться за покійних у храмах. Часто на могили приносять пластикові квіти та вінки. Чому не варто це робити, ми вже розповідали.

Однією із застарілих традицій є застілля, яке влаштовують біля могил — з пасками, їжею і навіть алкоголем. При цьому священнослужителі закликають людей відмовитися від цієї традиції, адже вона не має нічого спільного з поминанням покійних. Принести частування можна до церкви або ж роздати милостиню нужденним, і зробити це потрібно щиро. Такий спосіб згадати близьких буде набагато духовнішим.

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У народі вважається, що не можна брати маленьких дітей на кладовища. Також є забобони, згідно з якими не варто йти до могил у поминальні дні вагітним жінкам. Люди вірять, що в ці дні мертві зустрічаються з живими, тож майбутнім матусям нібито не варто з’являтися на кладовищах. Однак священики запевняють, що це лише забобони.

Вважається, що з місця поховання нічого не можна приносити додому. Тому їжу чи частування з могил краще віддати жебракам, а не нести додому. Також поганою прикметою вважається виливати чарку алкоголю на могилу родичів, адже ви можете образити пам’ять про них.

Після приходу додому з кладовища, перед тим як сісти за традиційну сімейну трапезу, помийте руки з милом, а обличчя тричі окропіть святою водою. Це радше народні забобони, проте миття рук точно не буде зайвим.

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