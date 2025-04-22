"Лише для тих, хто справді хоче займатися наукою, а не отримати відстрочку": міністр освіти зробив заяву

Крім того, чиновник повідомив про заплановані перевірки студентів

Цього року очікується зменшення кількості бюджетних місць в аспірантурі: з приблизно 7 тисяч у 2024 році до 5 тисяч у 2025-му. Причина — бажання уникнути штучного ажіотажу, який спостерігався минулого року, коли аспірантура використовувалась, зокрема, для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький, передають журналісти "Телеграфу".

"Того року бюджетних місць було забагато. Ми хочемо, щоб ці місця отримали ті, хто дійсно має мотивацію займатися наукою й писати дисертації", — пояснив заступник міністра.

При цьому бюджетна форма навчання в аспірантурі залишається лише денною, тоді як на контракт можна вступати і заочно.

МОН також продовжує боротьбу з формальним навчанням. За словами Винницького, будуть проводитися перевірки виконання студентами академічних планів, аби виключити випадки зловживань — зокрема, відсутності реальної навчальної діяльності.

Особливістю вступної кампанії цього року стало впровадження електронних кабінетів для вступу до аспірантури — це новація, яка має спростити процедуру і зробити її прозорішою. Як і у випадку з бакалавратом та магістратурою, реєстрація та подання документів відбувається онлайн.

Нагадаємо, у період з квітня по серпень 2024 року з українських закладів вищої освіти було відраховано понад 23 тисячі студентів-чоловіків віком від 30 років. Ці студенти або не відвідували заняття, або не складали сесії. З них 5805 осіб були відраховані за результатами перевірок Державної служби якості освіти, а решта — за рішенням самих університетів.

Крім того, того року було виявлено 5709 аспірантів, які були зараховані до аспірантури заднім числом за 2022–2023 роки. Це викликало підозри щодо можливих зловживань з метою отримання відстрочки від мобілізації. Деякі з цих аспірантів вже були відраховані або скасовані накази про їх зарахування.

Як додатково повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час брифінгу, у 2025 році вступники, як і раніше, складатимуть ЄВІ — єдиний вступний іспит, а для окремих спеціальностей — також ЄФВВ, фахове вступне випробування.

"Не всі спеціальності вимагають ЄФВВ, але ЄВІ є обов’язковим для всіх. Тестування відбудеться з 21 червня по 12 липня, а результати будуть оголошені 18 липня", — зазначив Винницький.

ЄВІ складається з двох частин: тесту з іноземної мови та ТЗНК (тесту загальної навчальної компетентності). За словами посадовця, ТЗНК є українським аналогом американського GRE і перевіряє логіку, аналітичне мислення та вміння працювати з текстами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чи можуть мобілізувати студента або викладача під час канікул. Чутки про це прокоментував голова освітнього відомства.