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Выделение земли, ремонт жилья и много другого: какие льготы предоставляются участникам боевых действий

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 11 июня 2024, 15:39
Военный. Фото Генштаб ВСУ

Есть список льгот

Участники боевых действий имеют право на некоторые льготы, касающиеся земельно-жилищных условий. В основной список входит пять разных льгот.

Кроме того, участники боевых действий получат льготный кредит, их обеспечат жильем в случае ранения или увечья во время военной службы, а также предоставят скидку на определенные услуги или они будут безвозмездными. Об этом сообщили в издании "НаПенсии".

Участники боевых действий могут рассчитывать на:

  • обеспечение жилой площадью при необходимости улучшения жилищных условий;
  • выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • участие в жилищных кооперативах и садоводческих обществах;
  • стоянку, гараж,
  • первоочередной ремонт жилых домов и квартир, льготное приобретение материалов для строительства, а также обеспечение топливом.

Согласно данным, военные могут получить еще:

  • льготный кредит на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, подворных построек, дач и садовых участков. Этот долг можно погасить в течение 10 лет, начиная с 5 лет после окончания строительства;
  • жилье в срок 2 года после взятия на квартирный учет, если они получили ранения или увечья во время боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые ветераны войны, лица с инвалидностью среди участников боевых действий, а также члены погибших таких военных могут получить компенсацию с целью приобретения жилья.

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#Военные #Льготы #Выплаты военным