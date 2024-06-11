Выделение земли, ремонт жилья и много другого: какие льготы предоставляются участникам боевых действий

Есть список льгот

Участники боевых действий имеют право на некоторые льготы, касающиеся земельно-жилищных условий. В основной список входит пять разных льгот.

Кроме того, участники боевых действий получат льготный кредит, их обеспечат жильем в случае ранения или увечья во время военной службы, а также предоставят скидку на определенные услуги или они будут безвозмездными. Об этом сообщили в издании "НаПенсии".

Участники боевых действий могут рассчитывать на:

обеспечение жилой площадью при необходимости улучшения жилищных условий;

выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

участие в жилищных кооперативах и садоводческих обществах;

стоянку, гараж,

первоочередной ремонт жилых домов и квартир, льготное приобретение материалов для строительства, а также обеспечение топливом.

Согласно данным, военные могут получить еще:

льготный кредит на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, подворных построек, дач и садовых участков. Этот долг можно погасить в течение 10 лет, начиная с 5 лет после окончания строительства;

жилье в срок 2 года после взятия на квартирный учет, если они получили ранения или увечья во время боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые ветераны войны, лица с инвалидностью среди участников боевых действий, а также члены погибших таких военных могут получить компенсацию с целью приобретения жилья.