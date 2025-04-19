Великдень 20 квітня: барвисті листівки і картинки, щоб привітати близьких зі святом

Цього дня 20 квітня християни відзначають світле свято Великодня

Цієї неділі, 20 квітня, православні, греко-католики, і так співпало в церковному календарі, що навіть римо-католики, відзначають велике релігійне свято Великдень. Цього дня люди традиційно йдуть до храмів на святкові богослужіння та освячують паски і крашанки.

А ще цього дня всі радісно та голосно вітають одне одного словами: "Христос Воскрес! Воістину воскрес!". Також за традицією на Великдень збираються родичі, діти приїжджають до батьків та влаштовують сімейні посиденьки. Під час застіль українці їдять пасочки і, граючись, б’ються крашанками, прославляючи Христа все тією ж фразою: "Христос Воскрес! Воістину воскрес!".

Привітати близьких зі святом можна також у соцмережах, надіславши милу листівку та теплі слова побажань у месенджерах. "Телеграф" підготував святкову добірку листівок та картинок до Великодня, щоб ви могли привітати рідних, друзів, колег чи сусідів із цим світлим святом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто залишати цукерки та паску на могилах у поминальні дні. Це вже застаріла традиція, і в сучасному світі вона не є актуальною.