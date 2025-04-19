Навіщо Путіну насправді "Великоднє перемир’я": WSJ розкрило план Росії

Короткочасне припинення вогню Кремлю не завадить, вважають аналітики

Пропозиція про "перемир’я" з боку Володимира Путіна є спробою завадити США вийти з переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Крім того, це дозволить йому знову почати позиціювати себе як людину, яка нібито "хоче досягнення миру".

Про це йдеться у матеріалі WSJ. При цьому слова Путіна розійшлися з діями, оскільки обстріл України продовжився навіть після настання "припинення вогню".

"Аналітики кажуть, що короткочасна пропозиція про припинення вогню стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з конфлікту та способом позиціювати себе як лідера, який найбільше хоче миру", — сказано в матеріалі.

Видання зазначає, що ця заява Путіна свідчить про потенційну зміну позиції щодо припинення вогню. Раніше Росія відмовлялася на нього йти до вирішення "корінних причин" війни, що включає відмову України від НАТО та повернення свого культурного впливу.

"Якщо це всього лише на дуже короткий проміжок часу, то він (Путін, — ред.) нічим не ризикує. Але це грає йому на руку як людині, яка хоче показати, що "щиро бажає миру", — розповіла старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі у Парижі Тетяна Станова.

Як повідомлялося раніше, після початку "перемир’я" росіяни не зменшили обертів на фронті, а бої продовжилися в колишньому темпі.