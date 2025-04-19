"Шахтар" переможений: команда із села вбила інтригу в чемпіонаті України (відео)

Клуб із Ковалівки обіграв Гірників

У суботу, 19 квітня, у Львові відбувся матч 25-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" — "Колос". У минулому турі Гірники розгромили ЛНЗ (4:1).

Зустріч, що проходила на "Арені Львів", завершилась сенсаційною перемогою команди з Ковалівки (Київська область) з рахунком 4:2. Про це повідомляє "Телеграф".

За "Колос" голами відзначилися Аррінальдо Ррапай, Андрій Цуріков, Владислав Велетень та Джованні Болівар. Гірники зуміли забити лише двічі – відзначилися Марлон Гомес та Кевін (з пенальті).

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Колос":

Цей результат залишив Гірників на 3-му місці в першості. Щобільше, за 5 турів до кінця відставання донеччан від "Динамо" (1-ше місце) складає 10 очок, а від заповітного другого місця ("Олександрія"), яке дає путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів, 4 очки. "Шахтарю" залишилося зіграти з "Динамо", "Чорноморцем", "Зорею", "Інгульцем" та "Рухом".

Таким чином, "Шахтар" практично вибув із боротьби за чемпіонство, хоча теоретичні шанси на "золото" ще є. Для цього "Динамо" має набрати не більше 4 очок в останніх 5 матчах сезону, а Гірники виграти 5 ігор поспіль. При цьому Біло-Сині не програвали на внутрішній арені цього сезону.

Турнірне становище команд в УПЛ

Нагадаємо, "Динамо" у 25-му турі УПЛ без проблем обіграло "Оболонь" (3:0). Раніше український коментатор Роман Бебех розкритикував головного тренера киян Олександра Шовковського за використання російської мови у матчі.