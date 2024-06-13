Обмінники можуть підвищити курс до 41 гривні: чого очікувати від долару до кінця тижня

З'явився новий прогноз

До кінця 16 червня курс американської валюти може наблизитись до 41 гривні, але на цій позначці він не зафіксується. Протягом поточного тижня долар в банках коштуватиме від 39,70 до 40,90, а в обмінниках — від 39,60 до 40,85 гривні.

Деякі обмінники будуть пробувати підвищити курс продажу долара до 41 гривні, але через низький попит через деякий час вони його опустять. Про це повідомив аналітик Олексій Козирев.

"Більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть помірний спред у межах від 20 до 25 копійок за доларом", — додав експерт.

Тому, за його прогнозом, на міжбанку коливання долара складуть 39,95-40,55 гривні, готівкова валюта у банках перебуватиме в коридорі 39,70-40,90 гривні, а в пунктах обміну — 39,60-40,85 гривні.

Курс долара в Україні станом на 13 червня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 13 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,36 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,85 (купівля) та 40,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,44 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як коливатиметься курс долара в Україні протягом цього тижня.