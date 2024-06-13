Обменники могут повысить курс до 41 гривны: чего ожидать от доллара до конца недели

Появился новый прогноз

К концу 16 июня курс американской валюты может приблизиться к 41 гривне, но на этой отметке он не зафиксируется. В течение текущей недели доллар в банках обойдется от 39,70 до 40,90, а в обменниках — от 39,60 до 40,85 гривны.

Некоторые обменники будут пробовать повысить курс продажи доллара до 41 гривны, но из-за низкого спроса через некоторое время они его опустят. Об этом сообщил аналитик Алексей Козырев.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять умеренный спрэд в пределах от 20 до 25 копеек по доллару", — добавил эксперт.

По его прогнозу, на межбанке колебания доллара составят 39,95-40,55 гривны, наличная валюта в банках будет находиться в коридоре 39,70-40,90 гривны, а в пунктах обмена — 39,60-40,85 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 13 июня

По данным портала "Минфин", в четверг, 13 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,36 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,85 (покупка) и 40,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,44 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет колебаться курс доллара в Украине в течение этой недели.