Рынок возвращает себе стабильность? Каких колебаний ждать от курса доллара

Нацбанк следит за показателями

До конца текущей недели курс американской валюты не превысит 41 гривну. Ситуация на рынке стабилизировалась благодаря Национальному банку Украины.

На прошлой неделе спрос на валюту был больше на 425 миллионов долларов, чем предложение. Об этом сообщил президент Украинского аналитического центра Андрей Шевчишин в комментарии для ТСН.

"Ситуация стабилизировалась благодаря действиям Нацбанка, который, как я и прогнозировал, показательно остановил и снизил курс доллара, мол, все под контролем. Если бы этого не произошло, наличный курс мог пойти и выше, до 42 гривны", — анализирует эксперт.

По его словам, Украина ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в сумме 2,2 млрд долларов. Как следствие, золото-валютные резервы вырастут.

Согласно прогнозу, на межбанке доллар остановится примерно на отметке 40,15 грн, а на наличном рынке курс не превысит 40,70 грн.

Курс доллара в Украине по состоянию на 14 июня

По данным портала Минфин, в пятницу, 14 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,54 грн (покупка) и 40,95 (продажа). Наличный курс — 40,95 (покупка) и 41,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,69 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в течение этого месяца. Прогнозом поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.