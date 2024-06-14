В 2023 был вполовину дороже: сколько стоит популярный овощ и будет ли падать цена в дальнейшем

Фермеры вынуждены снижать стоимость из-за поступления предложения

На украинском рынке продолжают снижаться в цене популярные овощи борщевого набора. В эту категорию попал и прошлогодний репчатый лук, который за неделю подешевел на 25%.

Причиной снижения стоимости этого овоща аналитики выделяют увеличение продукции. Об этом сообщили эксперты проекта EastFruit.

Стоимость лука урожая 2023 года колеблется от 14 до 20 гривен за кило. Неделей раньше цена не опускалась ниже 18 гривен.

В то же время в продаже доступен в достаточном количестве репчатый лук нового урожая, отпускные цены на который находятся в коридоре 16-22 гривен.

По словам аналитиков, фермеры отгружают прошлогодний лук на 52% дешевле, чем в первой половине 2023 года.

Кроме того, участники рынка отмечают, что тенденция на снижение цен на луке сохранится и дальше. По их словам, из-за низкой торговой активности в этом сегменте и стремительного роста предложения фермеры практически ежедневно вынуждены пересматривать отпускные цены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, повлияла ли непогода на количество урожая голубики, яблок и малины в 9 регионах Украины.