Понад 500 постраждалих, є загиблі. Усі подробиці про потужний вибух у порту Ірану (фото, відео)

Однією з причин трагедії називають недбалість

У суботу, 26 квітня, в порту Ірану прогримів потужний вибух, внаслідок якого постраждало щонайменше 500 осіб. Трагедія сталась в день третього раунду ядерних переговорів між Вашингтоном та Тегераном.

Про це повідомив Reuters. Зазначається, що вибух прогримів у порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас.

Станом на 18:00 відомо, що кількість постраждалих перевищила 500 осіб, загинуло 3 людей. На місці вибуху спалахнула потужна пожежа. Від сили вибухової хвилі повилітали вікна у будівлях на відстані кількох кілометрів. У мережі вже показали момент вибуху та стовп диму, який нагадував гриб.

"Джерелом цього інциденту став вибух кількох контейнерів, що зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Зараз ми евакуюємо та доставляємо поранених до медичних центрів", – заявив представник місцевого управління кризовими ситуаціями.

Паливний бак вибухнув біля адміністративної будівлі. Причиною інциденту називають "недбалість у поводженні з легкозаймистими матеріалами". Водночас Ізраїльські військові чи офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не дали коментарів щодо того, чи причетний Ізраїль якимось чином до вибуху.

Зауважимо, що порт Шахід Раджаї — найбільший порт Ірану, через який проходить 85% всіх вантажів і розвантажень контейнерів у країні. Це також другий за величиною контейнерний порт на всьому Близькому Сході.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп фактично зірвав удар Ізраїля по ядерних об'єктах Ірану.