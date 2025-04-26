Рус

Зробіть ці 5 кроків – і кукурудза завалить вас урожаєм: проста схема

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найкращий спосіб посадки кукурудзи на ділянці Новина оновлена 26 квітня 2025, 18:01
Найкращий спосіб посадки кукурудзи на ділянці. Фото freepik/Телеграф

Ви зможете виростити смачну кукурудзу прямо на своїй ділянці

З настанням теплих весняних днів багато дачників замислюються про посадку кукурудзи – смачну та корисну культуру. Щоб отримати багатий урожай, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Кукурудза вважається невибагливою рослиною, проте для її успішного зростання важливо дотримуватися правильної технології посадки, пише agro-landing. Це теплолюбна культура, тому поспішати з її посівом у відкритий ґрунт не варто. Висаджувати її краще наприкінці квітня чи на початку травня, а іноді навіть у червні.

Крім того, важливо правильно підібрати ділянку, де ви маєте намір посадити кукурудзу. Відповідне місце – це добре освітлене, без тіні та з помірним рівнем вологості.

Як садити кукурудзу у відкритий ґрунт: 5 кроків

  1. Висаджуйте рядами по 3-4 шт. Поодинокі посадки небажані — це може ускладнити запилення рослин.
  2. Відстань між рядами має становити близько 50 см, а між кущиками – приблизно 25 см.
кукурудза росте на грядці
Фото: pixabay
  1. У підготовлених борозенках зробіть лунки, в кожну налийте склянку води. Після того як волога вбереться, покладіть у кожну лунку по 2-3 насінини.
  2. Коли сходи з’являться, залиште найміцніші паростки.
  3. Після посадки грядки потрібно рясно полити.

Кукурудза хоч і вважається простою у догляді, все ж таки вимагає постійної уваги. Щоб отримати хороший урожай, важливо пам’ятати:

  • поливайте рослини при підсиханні ґрунту;
  • видаляйте бур’яни, щоб вони не заважали зростанню;
  • у міру зростання підгортайте стебла;
  • розпушуйте землю для збереження вологи.

Нагадаємо, що зараз саме час висаджувати городні культури. Раніше ми писали, коли і як правильно сіяти квасолю.

Теги:
#Урожай #Кукурудза #Качан #Город