Зробіть ці 5 кроків – і кукурудза завалить вас урожаєм: проста схема

Ви зможете виростити смачну кукурудзу прямо на своїй ділянці

З настанням теплих весняних днів багато дачників замислюються про посадку кукурудзи – смачну та корисну культуру. Щоб отримати багатий урожай, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Кукурудза вважається невибагливою рослиною, проте для її успішного зростання важливо дотримуватися правильної технології посадки, пише agro-landing. Це теплолюбна культура, тому поспішати з її посівом у відкритий ґрунт не варто. Висаджувати її краще наприкінці квітня чи на початку травня, а іноді навіть у червні.

Крім того, важливо правильно підібрати ділянку, де ви маєте намір посадити кукурудзу. Відповідне місце – це добре освітлене, без тіні та з помірним рівнем вологості.

Як садити кукурудзу у відкритий ґрунт: 5 кроків

Висаджуйте рядами по 3-4 шт. Поодинокі посадки небажані — це може ускладнити запилення рослин. Відстань між рядами має становити близько 50 см, а між кущиками – приблизно 25 см.

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У підготовлених борозенках зробіть лунки, в кожну налийте склянку води. Після того як волога вбереться, покладіть у кожну лунку по 2-3 насінини. Коли сходи з’являться, залиште найміцніші паростки. Після посадки грядки потрібно рясно полити.

Кукурудза хоч і вважається простою у догляді, все ж таки вимагає постійної уваги. Щоб отримати хороший урожай, важливо пам’ятати:

поливайте рослини при підсиханні ґрунту;

видаляйте бур’яни, щоб вони не заважали зростанню;

у міру зростання підгортайте стебла;

розпушуйте землю для збереження вологи.

Нагадаємо, що зараз саме час висаджувати городні культури. Раніше ми писали, коли і як правильно сіяти квасолю.