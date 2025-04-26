Дістаємо пуховики: де наприкінці квітня очікується до 0 градусів

Кінець квітня готує черговий погодний "сюрприз" для українців

Весняна погода в Україні знову демонструє свою примхливу натуру. Після "літнього" тепла, яке різко змінило прохолодний початок квітня, українцям доведеться зіткнутися з ще однією різкою зміною.

За інформацією Укргідрометцентру, попереду на нас чекають дві морозні ночі. Синоптики не виключають, що 27 квітня до -1 градуса можна буде бачити на заході країни, а 28 квітня – у решті.

Зазначається, що вночі неділі по всій території України, окрім Криму та Приазов’я, стовпчики термометра можуть опускатися до 0…+5 градусів, але на заході та півночі буде ще холодніше.

"Заморозки пошкодять ранньоквітучі дерева та рослини", — попереджають синоптики.

УГМЦ також повідомляє, що наступні два дні будуть відносно прохолодними, хоч у більшості областей буде сухо. Тепліти розпочне лише з 29 квітня, проте після цього в Україну прийдуть дощі.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що початок травня теж буде дощовим. Втім, різких падінь температур та інших аномальних стрибків у прогнозах погоди поки що не очікується.