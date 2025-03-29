"Немає рами – немає драми": українка вразила чорним гумором у розбитій після обстрілу квартирі

Користувачі TikTok підтримали авторку відео

У TikTok набирає популярності відео мешканки Сум, яка зняла свою розбиту квартиру після обстрілу й пожартувала про "чисті вікна на Паску". Відео активно поширюють у соцмережах, на момент публікації матеріалу воно вже набрало понад 100 тисяч переглядів.

Як повідомила авторка ролика, йдеться про обстріл Сум 24 березня 2025 року. За даними міської ради, внаслідок атаки постраждали 88 осіб, серед яких 17 — діти.

На відео дівчина заходить до зруйнованого помешкання і фіксує на камеру наслідки вибуху. Вікна вибиті, скло на підлозі, і чути її коментар: "Хто це там так гарно вікна на Паску помив? Ох, бл**ь, не я…".

Зверніть увагу, у відео присутня нецензурна лексика!

У дописах під відео українці підтримують авторку, дякують за гумор і діляться власним досвідом. "Сонечко, молодець, що смієшся. Головне, що всі цілі", — написала одна з користувачок. Інша додала: "Немає вікон — немає проблем. Чернігів з вами".

"У нас таке було в 22-му. Чоловік ходив, співав: "Немає рами — немає драми"", — згадує ще одна підписниця.

Багато коментарів стосуються традиції миття вікон перед Великоднем, яке вже стало неофіційним змагання посеред українських господарок. Користувачі жартують: "Звільнили від миття", "Добре, що не мила — хоч скла менше". Авторка у відповідях підтвердила, що всі живі: "Дякувати Богу, всі цілі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нову хвилю популярності в Україні здобула пара лелек, що поселилися у Полтавській області та вже стали зірками соціальних мереж.