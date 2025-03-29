Ганебна наївність: впливовий республіканський сенатор нещадно розкритикував дії адміністрації Трампа

Макконнелл заявив, що дії адміністрації Трампа – це не просто вияв ганебної наївності, а робота на ворога США

Адміністрація президента США Дональда Трампа поводить себе ганебно, та демонструє неймовірну наївність, думаючи, що зможе досягти якогось "ілюзорного миру" з російським правителем Володимиром Путіним. А радники Трампа не просто не готові мобілізовувати ресурси для стримування реальних ворогів США – вони відкрито шкодять Сполученим Штатам в очах союзників в усьому світі.

Про це заявив колишній лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл під час своєї промови на отриманні нагороди від Фундації "США-Україна", повідомляє New York Post. За його словами, поточний підхід США до війни в Україні підриває довіру союзників та залишає Україну під загрозою російської агресії, послаблює американські альянси та радує американських ворогів.

"Коли вони (українці) стоять на руїнах своїх будинків, своїх шкіл і своїх церков. І коли вони прощаються з дітьми чи батьками, які вирушають на фронт. Деякі з них ніколи не повернуться. Якщо є хтось, кому я повірю на слово, коли вони кажуть, що хочуть миру, то це люди, у яких цей мир вкрали. Народ, чия унікальна ідентичність змушувала кремлівських тоталітаристів — знову і знову — морити голодом, підкорювати та намагатися знищити його", – зазначив він.

Водночас дії Білого дому – випрошування прихильності у давнього супротивника за рахунок інтересів союзників, знущання з друзів США – це не просто вияв ганебної наївності поточної адміністрації. Фактично, це пряма робота в інтересах ворогів. США.

"Відрізати Україну — це вдарити собі в спину. Так само як і приниження союзників, які боролися і вмирали пліч-о-пліч з нами. Американці мають бути небезпечними союзниками. Настільки небезпечними, щоб вороги демократії, суверенітету і вільної торгівлі не наважувалися сумніватися в наших зобов'язаннях або в нашій рішучості", – резюмував Макконнелл.

Тим часом Трамп зробив несподівану заяву про поточний стан україно-російської війни. Він визнав, що Росія на чолі з Путіним, ймовірно, затягує час у питанні мирної угоди щодо війни в Україні. А розвідувальна спільнота США вважає, що Росія не зможе досягти "повної перемоги" над Києвом, як її уявляли у Кремлі, розв’язуючи повномасштабну війну зі своїм меншим сусідом.

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