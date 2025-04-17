У Підмосков'ї прогримів потужний вибух. Дим здійнявся над важливим заводом (фото, відео)

Він пов'язаний з військовою машиною Кремля

У Росії прогримів потужний вибух на заводі в Підмосков'ї в Люберцях, торік там вирувала велика пожежа. Йдеться про завод "Вторалюмінпродукт".

Як повідомляють пропагандистські канали, вибух прогримів вдень, проте його природа наразі не з'ясована. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Люберці. Московська область. Пролунав вибух на заводі "Вторалюмінпродукт"", — йдеться у повідомленні.

В мережі вже з'явилось чимало відео та фото задимлення над заводом. Проте інформація щодо природи вибуху різна. Деякі пропагандистські канали пишуть, що "упав безпілотник", а хтось, що це технічний вибух.

"Вибух стався під час технічного запуску шредерної установки. Інцидент не вплинув на роботу заводу "Вторалюмінпродукт"", — пишуть канали.

Зауважимо, що ні Росія, ні Україна наразі не підтверджували інформацію, що вибух стався внаслідок атаки БПЛА.

Що відомо про завод "Вторалюмінпродукт"

Це провідне підприємство в галузі переробки різних видів вторинного алюмінію. Отримані сплави та порошки використовують у різних галузях: авіація, автомобілебудування та хімічна промисловість.

Вторалюмінпродукт на карті

Під час виробництва вибухових речовин, твердопаливних ракет та інших боєприпасів використовують алюмінієві порошки. За останніми даними, цей завод не має прямого відношення до військової промисловості Кремля. Але його сировина цілком може використовуватись для цих цілей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії в районі ТЕЦ пролунав потужний вибух.