Діятимуть з опівночі 29 квітня: частині українців час звикати до нових правил

Новий наказ торкнеться багатьох українців

Нові правила чекають на українців вже наприкінці цього місяця. Вони стосуються торгівлі молочною продукцією і набувають чинності 29 квітня.

"Телеграф" розповідає про те, до чого готується українцям. За інформацією Міністерства аграрної політики України, 31 грудня 2024 року Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства аграрної політики та продовольства № 4150, який набуде чинності 29 квітня 2025 року. Нові правила торгівлі молоком зобов’яжуть продавців проходити обов’язковий лабораторний контроль. Без відповідних документів молоко та молочні продукти не можна буде продавати на агропродовольчих ринках.. Все це вплине як на продавців, так і на покупців.

Деталі наказу

У Міністерстві зазначають, що правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.

Зокрема:

запроваджуються вимоги до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів,

визначаються показники якості та безпечності до сирого молока та молочних продуктів та періодичність контролю цих показників.

встановлюються вимоги щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та виготовлених із нього молочних продуктів (крім продукції промислового виробництва), що вводяться в обіг операторами ринку молока та молочних продуктів, у тому числі, дрібнотоварними виробниками, кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки.

На кого поширюються вимоги

Правила обов’язкові для:

операторів ринку молока та молочних продуктів ( у тому числі дрібнотоварних виробників );

); агропродовольчих ринків;

державних ветеринарних інспекторів / державних інспекторів, персоналу акредитованих лабораторій, які знаходяться на агропродовольчих ринках.

Коли продукція не допускатиметься до продажу?

якщо лабораторні дослідження виявлять порушення санітарних норм , продукція підлягатиме утилізації або знищенню.

, продукція підлягатиме утилізації або знищенню. забороняється продаж молока та молочних продуктів у разі невідповідності органолептичним (запах, смак, колір, консистенція) або фізико-хімічним показникам .

. небезпечні для споживання молочні продукти вилучатимуться з ринку під контролем державного інспектора.

Що зміниться для покупцівм?

Як пише видання "На пенсії", нововведення мають забезпечити:

Вищу якість молочних продуктів. Завдяки обов’язковим перевіркам зменшиться ризик придбання небезпечної продукції.

Завдяки обов’язковим перевіркам зменшиться ризик придбання небезпечної продукції. Прозорість походження молока. Усі продавці будуть зобов’язані мати підтверджуючі документи.

Усі продавці будуть зобов’язані мати підтверджуючі документи. Мінімізація ризиків. Продукція, що не відповідає стандартам, не потраплятиме до споживачів.

З правилами проведення лабораторних досліджень молока та молочних досліджень можна ознайомитись нижче:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почав діяти новий механізм виплати пенсії для переселенців, українців за кордоном та на ТОТ.