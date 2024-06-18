70 тыс грн для бойцов: ожидаются ли новые изменения с июля 2024 года в правилах начисления

Есть четкий ответ

Кабинетом Министров Украины принято решение об установлении выплаты единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен. Есть определенные условия ее назначения для военных, но изменятся ли они в июле этого года?

Это вознаграждение должно выплачиваться каждые 30 дней суммарно для бойцов, выполняющих боевые действия на передовой территории противника и временно оккупированной территории. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Кабмином изменения были внесены в постановление "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Теперь к ней добавили следующее:

"Военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен".

В то же время, как сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент Укринформа, все выплаты, предусмотренные военным, будут осуществлены.

"Ни одна выплата военных точно не будет потеряна. Все нормативные документы приняты. Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами", — отмечает он.

Поэтому выплата будет начисляться согласно постановлению и новых изменений не ожидается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях военные, получившие ранения, не будут рассчитывать на выплату единовременной денежной помощи.