Хлеб дороже евро: какой главный фактор повлияет на цену продукта в ближайшее время

На рынке очень мало предложения определенного класса пшеницы

Из-за постоянных отключений света, а также поднятия тарифов на него некоторые производства вынуждены поднимать цены на свою продукцию. Скоро подорожание коснется и хлеба.

Кроме роста стоимости электроэнергии, цены поднялись и на сырье. Об этом сообщил глава союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в комментарии для Информатора.

Однако руководитель не знает точных дат, когда ожидать подорожания хлеба.

"Это может быть как завтра, так и через две недели", — говорит Рыбчинский.

Он объясняет, что рост стоимости популярного продукта произойдет по одной основной причине — увеличению цены на сырье. На украинском рынке очень мало предложения пшеницы второго класса, а имеющиеся очень дорогие. Это спровоцирует мукомолей повышать стоимость муки. Однако насколько подорожает хлеб, руководитель не может сказать.

"Есть рыночные отношения, есть обязательства перед поставщиками. Хлеб реализуется не из лотка, а в первую очередь из-за крупных торговых сетей. В договорах с сетями четко проговорен период, когда можно изменять цены. Так же и у мукомелей есть договоры с производителями хлеба и торговыми сетями. Все это проговаривается между партнерами. Но, к сожалению, следует ожидать подорожания" — объяснил Рыбчинский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие важные продукты в Украине подорожают из-за отключения света.