Що зробив Ф’юрі з прапором України після бою з Усиком: у мережі завірусилося відео

"Циганський король" гідно повівся після поразки

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) зіткнувся з українськими вболівальниками, залишаючи ринг відразу після оголошення вердикту суддів у бою проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 ДО). Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Дівчата зупинили "Циганського короля" та попросили його підписати український прапор. Тайсон без проблем зробив це і побажав їм щасливих свят, передає tntsports в TikTok.

Відео зібрало понад 350 тисяч переглядів. Українські вболівальники зазначили, що "Циганський король" поводився гідно у другому бою з Котом, деякі фанати вважають навіть, що британець переміг.

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував публіці в Ер-Ріяді справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2 та повне відео бою, а також ознайомитися з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту.