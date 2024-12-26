"Гра в кальмара 2": про що другий сезон корейського серіалу від Netflix і де дивитись нові серії (відео)

26 грудня виходять усі сім серій другого сезону

Сьогодні виходить довгоочікуваний другий сезон одного з найвідоміших серіалів останніх років — "Гра в кальмара" (Squid Games), який вперше вийшов 2021 року на стрімінговій платформі Netflix. Цей південнокорейський проєкт, який стрімко підкорив серця глядачів по всьому світу, продовжує розвивати свою історію з напруженими моментами, несподіваними сюжетними поворотами та глибокими соціальними темами.

Після виходу першого сезону актори "Гри у кальмара" стали справжніми світовими зірками. 26 грудня шанувальники шоу знову побачать героїв, котрі опинилися у смертельній грі на виживання. Ставки зростатимуть, а наслідки ставатимуть ще руйнівнішими.

Що відомо про другий сезон серіалу "Гра в кальмара"

У новому сезоні з’являться як нові обличчя, так і знайомі персонажі. Головну роль знову виконає відомий південнокорейський актор Лі Чон Че, який втілив персонажа Сон Кіхуна. Переможець попередньої гри знову візьме участь, цього разу з метою знищити організацію, яка губить звичайних людей і пророкує їх на смерть заради грошової вигоди. У сюжет також буде вплетена участь уряду Кореї. Кіхун хоче раз і назавжди покінчити з "Грою в кальмара".

Трейлер серіалу "Гра у кальмара 2": відео

Де дивитись другий сезон серіалу "Гра в кальмара"

Як і перший сезон, другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стрімінгу Netflix. Усі 7 епізодів другого сезону з українським дубляжем стануть доступними на платформі 26 грудня 2024 року.

До речі, у нещодавньому проєкті 52-річний актор Лі Чон Че зіграв учителя-джедая. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про серіал "Star Wars: Аколіт" і де його можна подивитися.