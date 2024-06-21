Долар здає позиції: скільки коштує валюта на чорному ринку Києва

Падає ціна на євро

Українська гривня повільно зміцнюється. Курс долара пішов на спад, ймовірно, через поступове зниження попиту на американську валюту.

Євро продовжує дешевшати, за добу втратив ще десяток копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 21 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,51 грн

Євро (EUR): 43,42 грн

Злотий (PLN): 10,05 грн

Канадський долар (CAD): 29,54 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,49 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,81 грн

Євро (EUR): 44,04 грн

Злотий (PLN): 10,09 грн

Канадський долар (CAD): 29,84 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,81 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,37 грн — продаж 40,91 грн

Євро (EUR): купівля 43,40 грн — продаж 44,12 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу впав на десяток копійок.

Купівля: 40,76 грн

Продаж: 40,89 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи буде рости курс долара протягом цього тижня. На ринку передбачається нестабільна "погода".