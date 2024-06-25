Від 50% до 100% оплати лікарняного: кому з українців здійснять повну суму виплати

На неї також можуть очікувати і майбутні батьки

Громадяни в Україні мають право на оплату лікарняного, частка якого складає 50%, 60%, 70% та 100%. На розмір виплати впливають пільги, які може мати громадянин.

Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", передає Пенсійний фонд України, така виплата здійснюється у різних долях, залежно від середньої заробітної плати. На максимальну суму нарахування розраховують 7 категорій осіб.

"Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески", — пояснили у фонді.

Хто з українців отримає 100% виплати лікарняного

На повну суму оплати розраховують застраховані особи, що мають понад 8 років страхового стажу та:

постраждали через нещасний випадок на виробництві, незалежно від стажу;

отримали захворювання внаслідок професійної діяльності, незалежно від стажу;

є донорами, які мають право на таку пільгу;

є офіційними доглядальниками дитини до 14 років, що має хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС;

відносяться до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;

є ветеранами війни, членами родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України та постраждали внаслідок участі у Революції Гідності.

Крім того, така виплата надається як допомога по вагітності та пологах у сумі 100% середньої заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що роботодавці можуть надавати одноразову допомогу для працівників.