От 50% до 100% оплаты больничного: кому из украинцев произведут полную сумму выплаты

Ее также могут ожидать и будущие родители

Граждане в Украине имеют право на оплату больничного, часть которого составляет 50%, 60%, 70% и 100%. На размер выплаты оказывают влияние льготы, которые может иметь гражданин.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", передает Пенсионный фонд Украины, такая выплата осуществляется в разных долях, в зависимости от средней заработной платы. На максимальную сумму начисления рассчитывают 7 категорий лиц.

"Работникам или гиг-специалистам резидента Дей Сити, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы", — пояснили в фонде.

Кто из украинцев получит 100% выплаты больничного

На полную сумму оплаты рассчитывают застрахованные лица старше 8 лет страхового стажа и:

пострадали из-за несчастного случая на производстве, независимо от стажа;

получили заболевание вследствие профессиональной деятельности, независимо от стажа;

являются донорами, имеющими право на такую льготу;

являются официальными наблюдателями ребенка до 14 лет, имеющего болезнь вследствие аварии на ЧАЭС;

относятся к 1 – 3 категориям лиц, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС;

являются ветеранами войны, членами семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины и пострадали в результате участия в Революции Достоинства.

Кроме того, такая выплата предоставляется как помощь по беременности и родам в сумме 100% средней заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что работодатели могут оказывать единовременную помощь для работников.