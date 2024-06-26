ВПО з одного міста можуть отримати грошову допомогу: реєстрація вже триває
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Треба відповідати певним категоріям вразливості
Протягом 26-27 червня 2024 року в Луцьку триває реєстрація на отримання одноразової багатоцільової грошової допомоги. Подати заявку можуть ВПО, які зараз проживають у Волинській області.
Виплату буде здійснювати гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Процес розгляду заяви триватиме до 60 календарних днів і якщо рішення буде позитивним, то на номер телефону надішлють повідомлення.
Хто може отримати допомогу у Луцьку
Грошова допомога призначена для громадян України, які:
- мають статус ВПО від 25 травня 2024 року;
- належать до вразливих категорій населення;
- проживають у Волинській області.
Вразливі категорії включають:
- осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї та 3-ї групи;
- одиноких батьків;
- багатодітні родини;
- прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу батьків або розлученими з батьками.
Як проходить реєстрація
Реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги відбудеться 26 червня (середа) з 10:00 до 17:30 та 27 червня (четвер) з 10:00 до 14:00 за адресою: місто Луцьк, Святогірська (Гаврилюка), 10, Благодійний Фонд "Рокада".
Для реєстрації необхідно мати при собі:
- паспорт або ID картку;
- індивідуальний податковий номер;
- довідку ВПО та документ, що підтверджує категорію вразливості (залежно від категорії).
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