ВПО з одного міста можуть отримати грошову допомогу: реєстрація вже триває

Треба відповідати певним категоріям вразливості

Протягом 26-27 червня 2024 року в Луцьку триває реєстрація на отримання одноразової багатоцільової грошової допомоги. Подати заявку можуть ВПО, які зараз проживають у Волинській області.

Виплату буде здійснювати гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Процес розгляду заяви триватиме до 60 календарних днів і якщо рішення буде позитивним, то на номер телефону надішлють повідомлення.

Хто може отримати допомогу у Луцьку

Грошова допомога призначена для громадян України, які:

мають статус ВПО від 25 травня 2024 року;

належать до вразливих категорій населення;

проживають у Волинській області.

Вразливі категорії включають:

осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї та 3-ї групи;

одиноких батьків;

багатодітні родини;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу батьків або розлученими з батьками.

Як проходить реєстрація

Реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги відбудеться 26 червня (середа) з 10:00 до 17:30 та 27 червня (четвер) з 10:00 до 14:00 за адресою: місто Луцьк, Святогірська (Гаврилюка), 10, Благодійний Фонд "Рокада".

Для реєстрації необхідно мати при собі:

паспорт або ID картку;

індивідуальний податковий номер;

довідку ВПО та документ, що підтверджує категорію вразливості (залежно від категорії).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потерпілим від насильства з боку росіян можуть виплатити компенсацію.