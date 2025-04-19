Поліція затримала студентів біля ЛГБТ-фесту? Усі подробиці інциденту в Києві (фото)

Одному з юнаків нібито розбили ноутбук

Поліція Києва нібито затримала кількох юнаків біля кінотеатру "Жовтень", де проходить ЛГБТ-фестиваль Sunny Bunny. Чотирьох студентів начебто безпідставно "загрузили" в бус та відвезли у відділок. Найбільше юнаків обурило те, що правоохоронці розмовляли російською мовою.

Про інцидент розповідає один з затриманих хлопців Святослав Сиротюк. За його словами, 18 квітня до нього і його друзів біля кінотеатру "Жовтень" підійшли копи, які попросили пройти з ними й встановити особи.

"Зі мною були мої друзі — Богдан, Остап і Арсеній. Вже за декілька хвилин нам "ввічливо" запропонували надати особисті дані, які пан поліціянт навіщось занотовував кульковою ручкою. А далі лагідно запрошував зайняти своє місце в зелененькому автобусику", — пише студент.

Святослав, якого затримала поліція

Ще один затриманий юнак

Він додає, що нібито копи по черзі уточнювали у хлопців дані, пояснюючи свої дії превентивними заходами. Але у відділок, судячи зі слів Святослава та фото, юнаків все ж відправили. На відео навіть видно, що цей процес не був таким гладким.

"Закинули мене й моїх колег у бусик, включили мерехтливі вогники й на всіх можливих швидкостях полетіли у районне відділення поліції. Далі нас зустріла ціла плеяда вишукано москалорозговарюющіх поліцєянтів, деякі з яких такі конструкції матєрні будували, що могли б легко записатися в класиків русскої культури", — йдеться у повідомленні.

Далі, за словами хлопця, майже дві години у відділку у них знову уточнювали усі дані, біометрію тощо. І вже після цього процесу відпустили юнаків. При цьому одним з них був не повнолітній, тому копи викликали його батьків з Уманщини в Київ, щоб ті забрали його.

"Найбільших терористів нашого світу витворюють з простих хлопців істориків. А найгірше в цьому всьому — свавілля російської мови, яка вводить тебе в стан ступору, а уява каже, що ти не десь в Київському райвідділку, а в московському СІЗО", — резюмував студент.

Цю ж інформацію підтвердила і матір друга тимчасово затриманих хлопців. Вона також додала, що Святославу під час "лагідного вантаження у бус" нібито розбили ноутбук, де була його дипломна робота. Водночас у Національні поліції наразі не коментували цю ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київщині поліцейські потрапили у гучний скандал.