Симоньян поскаржилася на "овочевий" стан свого чоловіка - теж пропагандиста

Подружжя є одним із основних рупорів Кремля

Головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян розповіла про важкий стан свого чоловіка — режисера та телеведучого Тиграна Кеосаяна. За її словами, він пережив клінічну смерть наприкінці 2024 року та досі перебуває в комі.

Про це Симоньян повідомила в ефірі програми "Судьба человека" на телеканалі "Россия". Вона зазначила, що серцеві проблеми у Кеосаяна спостерігались уже багато років — ще в 43-річному віці лікарі прогнозували йому не більше трьох років життя.

"Зараз йому 59. Люди завжди запитують: "Чому саме я?" А з ким іще? Тепер усе ось так: прийми і живи", — сказала Симоньян.

У березні вона вже зверталася до російського суспільства з проханням молитися за її чоловіка-пропагандиста: "Я вірю, що коли моляться багато людей, Господь являє навіть найбільші чудеса". Симоньян також згадала, що мати Кеосаяна два роки тому втратила старшого сина і нині з останніх сил сподівається на одужання молодшого.

Тигран Кеосаян — російський та вірменський режисер і телеведучий, який останніми роками активно працював у сфері російської пропаганди. Його українофобні виступи неодноразово викликали обурення. У шлюбі з Маргаритою Симоньян він перебуває понад десять років, до цього був одружений з акторкою Оленою Хмельницькою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одна з головних пропагандисток Кремля, ведуча Першого каналу РФ Катерина Андрєєва, виявилася громадянкою ще двох країн. Окрім російського паспорта, вона також має громадянства Чорногорії та Гондурасу.