У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: трансляція церемонії

Коли саме Благодатний вогонь прибуде в Україну поки невідомо

У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі 19 квітня розпочалась церемонія сходження Благодатного вогню — однієї з головних подій православного Великодня. Участь у дійстві беруть духовні представники з різних церков, паломники та місцеві віряни.

Як повідомляє поліція Ізраїлю, цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч осіб. Безпеку забезпечують сотні правоохоронців, а для тих, хто не отримав спеціального допуску, облаштовані зони спостереження з тентами та сидіннями. Про це заявив представник ізраїльської поліції Міхаель Зінгерман.

14:38 Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Церемонія почалася з входу в храм представників Вірменського католикоса, після чого Кувуклію — каплицю над місцем поховання Ісуса Христа — оглянули та опечатали воском. Після цього храм заповнили православні араби, що традиційно супроводжують службу співом. Згодом до храму увійшов Патріарх Єрусалимський Феофіл III, якому належить почесна місія молитися за сходження вогню. Церемонія транслюється на YouTube, а також на християнських телеканалах і радіостанціях. Вогонь, як правило, сходить протягом кількох годин після початку служби.

Що таке Благодатний вогонь

Згідно з християнською традицією, апостол Петро побачив світло у гробі Ісуса після його воскресіння. Це світло стало символом небесного вогню, який щороку з'являється у Кувуклії на Великдень.

Патріарх входить до каплиці з 33 незапаленими свічками — за віком Христа — і залишається там наодинці в молитві. Після цього він виходить із палаючими свічками — саме це полум’я вважається Благодатним.

Перед входом священнослужителя ретельно перевіряють, щоб виключити можливість штучного підпалу. Після сходження вогонь передається паломникам, а також доставляється до інших країн, зокрема й в Україну.

Коли саме вогонь прибуде до Києва цього року, поки що офіційно не повідомляється. Проте зазвичай це відбувається вже у день Великодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де найзручніше освятити великодній кошик 20 квітня у вашому районі Києва.