Рука Бога по-українськи: у Першій лізі зарахували гол рукою (відео)

Чемпіонат України з футболу дивує

У суботу, 19 квітня, у Першій лізі України (другий за силою футбольний дивізіон у країні) було забито незвичайний гол. Футболіст "Кременя" Андрій Колосков оформив взяття воріт рукою.

Це сталося у матчі 4-го раунду ігор на вибуття проти "Поділля". Про це повідомляє "Телеграф".

На 37-й хвилині Колосков зрівняв рахунок у матчі, щоправда, ймовірно, зробив це не за правилами. Після навісу з правого флангу у штрафному майданчику "Поділля" сталася метушня, під час якої захисник господарів невдало вибив м’яч. Круглий влучив у руку Колоскова, після чого залетів у ворота. Неймовірно, але рефері Вадим Запрутняк зарахував взяття воріт, хоч чітко бачив момент.

"Колосков зіграв у стилі Марадони", — зазначив коментатор гри.

Відео гола Колоскова у матчі "Поділля" — "Кремень":

Нагадаємо, голи, забиті рукою, часом зараховують у футболі, особливо це стосується м’ячів, забитих до впровадження VAR (системи відеодопомоги арбітра). назвали "рукою Бога". Найвідоміший подібний випадок стався на чемпіонаті світу-1986 у матчі 1/4 фіналу Аргентина – Англія. Тоді на 51-й хвилині форвард аргентинців Дієго Марадона забив гол рукою, який назвали "рукою Бога".

Раніше український коментатор Роман Бебех розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за використання російської мови у матчі. Напередодні Біло-сині здолали "Оболонь" у київському дербі (3:0).