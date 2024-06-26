Доплата 50 тыс грн для военных: кто имеет право на них с июля 2024 года

Надо собрать 3 документа

В Украине военные имеют право на ежемесячные выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен. Есть еще одна, размер которой составляет 50 тысяч гривен, и для ее предоставления есть определенные условия.

Согласно приказу "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", в июле 2024 года их получат 4 категории военных. Для начисления они обязаны делать особые боевые задачи в определенных органах либо штабах.

Какие военные имеют право на выплату 50 000 гривен

Выплату 50 000 гривен могут получить военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

Такой перечень органов военного управления (управлений (штабов) группировок войск (сил) утверждается Главкомом или начальником Генштаба ВСУ.

Кто из военных не получит вознаграждение

Дополнительное вознаграждение не выплачивается, если военнослужащий:

отказался выполнять боевые приказы (распоряжения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение;

самовольно оставил часть, совершил дезертирство — за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период отсутствия, включая месяц возвращения;

добровольно сдался в плен – со дня выяснения обстоятельств добровольной сдачи в плен;

отстранен от исполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей или исполнения служебных полномочий — со дня устранения (отстранения) до дня завершения;

употреблял алкогольные, наркотические или психотропные вещества;

выполнял задание в таком состоянии — за месяц, в котором совершено нарушение;

совершил другие действия, за которые суд привлек к ответственности (за правонарушения – уголовные, военные административные, административные, связанные с коррупцией) – за месяц, в котором постановление (приговор) суда поступило в воинскую часть;

намеренно нанес повреждение своему здоровью или покончил с собой (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором это произошло;

отбывает наказание на гауптвахте – за время отбывания.

Начисление производится до зарплаты и выплачивается в следующем по очереди месяце, за который должно производиться вознаграждение.

Какие документы нужны для осуществления 50 тысяч гривен

Вознаграждение осуществляется на основании следующих документов:

боевой приказ (распоряжение);

журнал боевых действий или ведение оперативной обстановки/боевое донесение/постовая ведомость;

рапорт командира подразделения об участии каждого военного в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие льготы предоставляются участникам боевых действий.