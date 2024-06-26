Украинские пенсионеры теперь могут приостановить выплаты: как это сделать

В ПФУ рассказали, какие периоды имеет каждый из видов пенсии

Каждый пенсионер в Украине получает выплату, но с недавними изменениями в законодательстве он может обратиться с заявлением и прекратить начисление.

Один из случаев, когда пенсия останавливается, может стать временным проживанием за границей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно закону, в Украине назначаются следующие виды пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с утратой кормильца;

за выслугу лет.

Каждый из этих видов пенсии назначается на период, определенный законом:

пенсия по возрасту – бессрочно;

пенсия по инвалидности — на все время, пока лицу установлена инвалидность;

пенсия в связи с потерей кормильца — на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;

Выплата прекращается в случае, если период, на который назначена пенсия, истекает или условие не выполняется.

Когда пожилой человек может отказаться от начисления

Согласно данным, случаи, по которым прекращается выплата, определены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" органами ПФУ или по решению суда.

Поэтому выплата пенсионного начисления прекращается, если пенсионер напишет заявление о прекращении выплаты пенсии по временному проживанию за рубежом.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что часть украинцев в июле может остаться без пенсий.