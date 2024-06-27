Некоторые украинцы получат компенсацию из-за разрушенных квартир: где проходит выплата

На 25 июня было зафиксировано 284 квартиры

22 июня 2024 года произошел ракетный удар по многоэтажкам в Ивано-Франковске. Жители пострадавших квартир получат выплаты из городского бюджета.

30 депутатов проголосовали за решение о выделении денег на компенсацию за поврежденное жилье. Об этом сообщил заместитель городского головы Руслан Гайда 25 июня на внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета, передает "Суспільне".

По его словам, в результате российских обстрелов было повреждено 26 многоквартирных домов и больше всего по адресам Берегова, 32 и 34. Кроме того, повреждены и автомобили.

25 июня комиссия зафиксировала 284 помещения и обследовала их. А для восстановления поврежденного имущества в ЦПАУ обратились 170 человек. Гайда говорит, что первые выплаты жители получат не раньше чем за неделю и сумма начисления на одну квартиру не может превышать 30 тысяч гривен.

Он также добавил, что сотрудники коммунального предприятия "Комфортный дом" будут восстанавливать поврежденные крыши домов и прогоны подъездов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ из одного города могут получить денежную помощь.