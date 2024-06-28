Журналісти та їх родини з одного міста розраховують на виплати: кому передбачено до 300 тис грн

Різниця між сумами велика

Журналісти, які отримали поранення під час виконання професійних обов'язків, мають право на виплати. Розмір коливається від 8 до 300 тисяч гривень.

Таке нарахування відбуватиметься з метою підтримки медійників та їхніх сімей у разі поранення чи загибелі. Це рішення було ухвалене на сесії Харківської обласної ради.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пораненим журналістам або їх сім'ям нарахують:

у разі загибелі журналіста під час виконання професійних обов’язків — виплата у розмірі 300 тисяч гривень;

у разі травмування — 50 тисяч гривень;

у разі травми, що призвела до інвалідності, — 150 тисяч гривень;

дітям загиблих журналістів — щомісячно по 8000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримають компенсацію через зруйновані квартири. Виплата здійснюється з міського бюджету в одному місті, одна з вулиць якого нещодавно постраждала від ракетного удару.