Під приводом безпеки у школах МВС хоче сховати від мобілізації тисячі поліцейських – Юрій Гудименко

Ініціатива забезпечити у кожній школі країни обов’язкову присутність працівника МВС більше нагадує пошук додаткових можливостей для поліції охорони уникнути мобілізації. А встановлення металодетекторів на входах до навчальних закладів потягне за собою суттєве збільшення фінансування роботи відомства.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко зазначає на своїй Facebook-сторінці.

За словами ветерана, реагуючи на заклик Офісу президента надати пропозиції реформ, МВС підготувало своє бачення, щоб "убити кількох зайців одним пострілом".

"По-перше, йдеться про спосіб заховати від війни тисячі поліцейських Департаменту поліції охорони. Причому їх кількість буде тільки зростати. Бо там же мова і про рамки-металошукачі, вірно? Спрацьовує пристрій — роблять особистий огляд. І виходить, що потрібні одночасно мінімум один поліцейський і одна поліціянтка – бо після перших же обшуків старшокласниць чоловіками їхні батьки винесуть на вилах і школу, і рамку, і самих поліцейських. А це вже другий мотив — збільшення зарплат, бюджету на закупки рамок, амуніції, машин тощо. Зважаючи на закритість МВС і закупівель в них – це скарб, подарунок", — звертає увагу Гудименко.

Найбільше ветерана обурює, що дана кампанія проходить під лозунгом посилення безпеки дітей, щоб отримати легітимізацію в очах суспільства.

"Уже зараз у поліції охорони 16000 здорових чоловіків, які на 100% заброньовані від армії. А тепер же треба набрати ще, бо охорона шкіл – це додаткове навантаження до охорони магазинів і квартир. І, звичайно, всі мають бути без вад, сильні та здорові. І, звичайно, всіх забронювати. Бо хто проти цього – той проти дітей, проти безпеки в школах, той – ворог", — наголошує Юрій Гудименко.

На його думку, було б доречніше, якби Міносвіти провело тендери в областях і громадах серед приватних охоронних компаній. Їхні працівники не заброньовані, їх легше замінити у випадку скарг від учнів і батьків.

"І мені здається огидним прикриватися дітьми у явному намаганні розпиляти бюджети і створити черговий підрозділ "силовиків", куди можна за бабки приписувати синків мажорів, щоб ті мали бронювання і можливість розмахувати ксивою в "Гудвайні", — підсумовує ветеран.