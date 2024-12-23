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Тищенко не з'явився на засіданні суду через проблеми зі здоров'ям. Адвокат розповів деталі

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Микола Тищенко Новина оновлена 23 грудня 2024, 16:25
Микола Тищенко. Фото Колаж "Телеграфу"

Про це суд проінформували заздалегідь

У понеділок, 23 грудня, народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця Дмитра Мазохи, не з'явився на засідання Бабушкінського райсуду Дніпра через те, що у нього діагностували ішемічну хворобу серця. Наразі нардеп перебуває у лікарні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив адвокат Тищенка Євген Солодко. За його словами, народний депутат раніше звертався до лікарів зі скаргами на стан здоров’я.

"Наразі у Миколи є підозра на інфаркт, а попередній показник артеріального тиску — 200 мм рт. ст. Протягом останніх місяців він неодноразово звертався до медичних закладів зі скаргами на стан здоров’я", — наголосив Солодко.

Водночас адвокат зауважив, що за 6 місяців домашнього арешту від правоохоронних органів не було зафіксовано жодних порушень з боку Тищенко. Також він наголосив, що суд був заздалегідь проінформований про госпіталізацію нардепа.

"На жаль, технічні проблеми в суді зі звʼязком позбавили захист Тищенка можливості особисто розповісти про це під час засідання. Чому прокурор Столяр І.М. не повідомив про госпіталізацію Миколи у суді? Це питання його професійної совісті", — зазначив Солодко.

Варто зазначити, що прокурор повідомив, що Тищенко о 4-й ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. За його словами, саме це і стало причиною його відсутності у суді.

Нагадаємо, Миколі Тищенку Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Йдеться про інцидент, що трапився у Дніпрі влітку поточного року.

Тоді нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав у Дніпро нібито для "боротьби" із нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Павлова, позивний "Син" — він гуляв з дружиною та маленькою дитиною.

Люди з оточення Тищенка скрутили Павлова, одягли на нього наручники, повалили на землю і почали бити. Пізніше Тищенко заявить, що Павлов нібито не служив у "Кракені", а входив до охорони т.зв. "мережі ботоферм" з кодовою назвою "Дев’ятки".

Правоохоронні органи вирахували людей, які того дня перебували з Тищенком у Дніпрі. Один із них виявився ексдепутатом від забороненої "ОПЗЖ" Сергієм Савченком. Також в оточенні одіозного нардепа був співробітник поліції Богдан Писаренко — згодом його звільнили.

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#Суд #Інфаркт #Микола Тищенко