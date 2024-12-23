Мішина, Цимбалюк, Алхім і не тільки: головні мовні скандали зірок у 2024 році (фото, відео)

Чимало знаменитостей потрапляли у мовні скандали цьогоріч

Після початку повномасштабного вторгнення Росії чимало громадян проявили свідому позицію та почали спілкуватися українською мовою. До того ж законодавство зобов'язує говорити державною у публічних місцях. Утім, декотрі медійні особистості і не тільки, проявляли зневагу до української, спричиняючи конфлікти.

"Телеграф" зібрав добірку найгучніших мовних скандалів в українському інфопросторі за 2024 рік.

Ксенія Мішина

Українська акторка продовжувала певний час спілкуватися російською після повномасштабного вторгнення країни-окупантки. Однак потім люди стали критикували Мішину за таку позицію, тож вона почала комунікувати у публічному просторі українською.

Однак у березні 2024 року Ксенія дала інтерв'ю російською мовою на YouTube-каналі фітнес-тренера Сергія Пилькевича. Там вона розповідала про те, що допомогло змінити її життя та стати кращою версією себе. Через спілкування російською Мішина отримала чимало критики від українців. Утім, акторка ніяк не реагувала на це, просто закрила коментарі під дописами у соцмережах.

На одному з публічних заходів журналістка поставила Мішиній питання, чому вона спілкувалась російською на інтерв'ю. Акторка сказала, що не бажає про це говорити й вийшла з кадру. Незабаром Мішина звільнилась одразу з двох телеканалів — "ТЕТ", де вона вела програму "Я люблю Україну" і "Ми — Україна", де була співведучою ранкового шоу. У мережі припускають, що причиною міг стати мовний скандал.

Тарас Цимбалюк

У липні 2024 року Цимбалюк розважався зі своєю коханою, Світланою Готочкіною та опальною блогеркою Анною Алхім. Компанія слухала пісні російських і білоруських виконавців — Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. Останній активно підтримує війну Росії проти України. Водночас раніше актор заявляв про важливість української мови та відмову від російського контенту.

Пізніше артист перепросив за те, що слухав російську музику та сказав, що вважає це своєю помилкою. Також він додав, що люди частіше звертають увагу на промахи, ніж на добрі справи.

Анна Алхім

Блогерка неодноразово потрапляла у мовні скандали, адже вона принципово спілкується російською та слухає треки артистів з країни-агресорки. Раніше вона називала Путіна найвпливовішим політиком, а також розважалась на тлі Алеї Героїв у Хмельницькому.

У травні 2024 року Алхім розповіла, що автівка з львівськими номерами не пропускала її на дорозі, а потім сигналила. Блогерка хотіла з'ясувати, чому невідомі себе так поводили. У салоні були чоловіки у військовій формі, які сказали, що не розуміють російську.

"Львівські номери, львівські два чоловіки. Я йому ще раз ставлю питання: "У вас до мене якісь питання, що це було?". Він мені каже: "Я не розумію вашої мови, на якій мові ви розмовляєте? Пані, я вас не розумію". Іди на х*й я йому хотіла сказати, але я не встигла, адже він мені це сказав", — розповіла Анна.

Алхім хотіла нецензурно висловитись щодо чоловіків, але не встигла. Після цього вона почала звинувачувати жителів Заходу України у розпалюванні ворожнечі. Також вона закликала мешканців цих регіонів не приїжджати до Києва, де нібито розмовляють зазвичай російською. За таке висловлювання скандальна блогерка знову отримала критику.

Віра Брежнєва

Співачка повернулась з країни-окупантки на батьківщину у 2022 році та проявила проукраїнську позицію. Вона стала вести свої соцмережі державною та англійською мовами, а також випускати україномовні треки.

Проте у жовтні 2024 року Брежнєва оприлюднила допис російською, в якому повідомила про скасування гастрольного туру Європою. А все через те, що організатори не виконали домовленості. У коментарях підписники почали писати виконавиці, чому вона пише російською. Утім, вона не відповіла.

"Після деякої паузи, під час якої моя команда намагалася врятувати ситуацію, я змушена оголосити про скасування туру, запланованого на листопад, з вини організаторів. І планування нового — на весну", — написала виконавиця.

Гайтана

Співачка, яка запам'яталась українцям треками "Самотня босса", "Шаленій", "Два вікна", у червні 2024 року поширила допис російською. Вона розповіла, що вперше за 2,5 роки придбала квіти. Такий ритуал дарує артистці відчуття дому.

"Ціню життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки… Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" – написала артистка.

Проте у коментарях користувачі мережі почали закидати Гайтані, чому вона перейшла на російську. Адже до цього вона поширювала пости українською. Співачка пояснила, що її рідні спілкуються різними мовами. Також додала, що цінує людей за їх вчинки, а не за те, якою мовою вони говорять.

Ксюша Манекен

Колишня працівниця ескорту вирішила відреагувати на слова співака Володимира Дантеса, який розкритикував батьків, котрі спілкуються зі своїми дітьми російською. Блогерка висловилась, що деякі публічні особистості, зокрема й Дантес, "захворіли на комплекс Бога" та вирішили, що можуть вчити інших жити.

"З початком повномасштабного вторгнення наші люди поголовно захворіли на комплекс Бога, і чомусь дають собі право розповідати іншим, як їм жити. Цією хворобою захворіли і звичайні люди, що тепер ходять по коментарях і вчать інших, що і як їм робити, а особливо ця хвороба торкнулася публічних людей, які обійшли вже всі подкасти, і всім на світі розповіли, як всі неправильно живуть. Сподіваюся, це лікується і всі скоро будуть здорові", — написала вона.

Скриншот з інстаграму Ксюші Манекен

Дантес висловився, що змінив свої погляди про мову після початку повномасштабного вторгнення. Водночас нагадав, що українська нація зараз бореться за своє існування.

"Я — український єврей. Ці дві нації намагаються знищити протягом майже всього їхнього існування. Ці дві нації міняли мови, були без держави, боролися за виживання. І досі борються. Завжди знайдуться ті, хто хоче, щоб ти вмер. Так і буде. Єдине – вмру я, проживши життя, за яке не соромно і вільною людиною", — додав ведучий.

Скриншот з інстаграму Володимира Дантеса

Стася Макєєва

Блогерка та учасниця проєкту "Супермама" сказала, що не проти української мови, але не може її вивчити. Макєєва сказала, що їй не виходить красиво розмовляти українською, тому що вона думає російською. Також жінка зазначила, що її дратує, коли хтось змушує її спілкуватися державною.

"Я в жодному разі не проти нашої красивої мови. Я не можу мислити на українській мові, мені реально важко. Мене дратує, що мене змушують", — сказала Макєєва.

Учасник інтерв'ю Андрій Бураков намагався пояснити Макєєвій, що мова — це важливий фактор ідентифікації нації, і це нормально робити помилки при її вивченні. Але дівчина не звернула на це уваги.

"Це показує те, що коли людина практикується, розмовляє, вона буде робити багато помилок. Люди, які зараз сміються над іншими людьми, які переходять з російської на українську, вони десь там суржик вживають. Такого не має бути. Що я хотів сказати за інфлюенсерів, це їх частина культурного фонду. Це як шістдесятники у свій час. Вони мають нести в маси, що це нормально", – висловився Бураков.

Конфлікт в Києві

У черні 2024 року двоє невідомих напали на україномовну дівчину в Києві, коли вона сказала, що не розуміє російської. Це сталося з дружиною військового, коли вона поверталась додому. Двоє чоловіків почали принижувати жінку, коли почули українську, а також сказали, що скоро в місто зайдуть росіяни.

Один з чоловіків почав вживати нецензурну лексику щодо жінки та намагався забрати в неї телефон. Його затримали правоохоронці, санкція статті передбачає 4 роки позбавлення волі.

Конфлікт в Одесі

В Одесі на одному бізнес-заході спікер висловлювався російською мовою. Жінка попросила його перейти на українську, однак він сказав, що йому так зручніше говорити. Потім вона запитала, чи буде перекладач на заході. Спікер відповів, що він нікого не тримає на лекції. Учасницю заходу вивели з приміщення зі словами, що вона "зриває" захід.

Коли ситуація набула розголосу, організатор перепросив перед тими, кого образило, що захід провели російською. Також він сказав, що не допрацював цей момент.

Конфлікт у Києві

В одній зі столичних книгарень-кав'ярень столиці двоє чоловіків спілкувалися між собою російською мовою. Водночас на дверях було оголошення, що тут не можна комунікувати ворожою мовою. Так, одна з відвідувачок зробила зауваження невідомим, щоб вони дотримувались правил. Натомість чоловіки почали агресивно реагувати та принижувати українську мову.

Коли жінка почала фіксувати інцидент на камеру, чоловік схопив її за руку. Щодо нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Раніше "Телеграф" писав про найпопулярніші українські фільми, які вийшли у 2024 році. Серед них — стрічки про співаків Назарія Яремчука, Кузьму Скрябіна та кінороботи про війну Росії проти України.