Журналисты и их семьи из одного города рассчитывают на выплаты: кому предусмотрено до 300 тыс грн

Разница между суммами велика

Журналисты, получившие ранения при исполнении профессиональных обязанностей, имеют право на выплаты. Размер колеблется от 8 до 300 тысяч гривен.

Такое начисление будет производиться с целью поддержки медийщиков и их семей в случае ранения или гибели. Это решение было принято на сессии Харьковского областного совета.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, раненым журналистам или их семьям насчитают:

в случае гибели журналиста при выполнении профессиональных обязанностей — выплата в размере 300 тысяч гривен;

при травмировании — 50 тысяч гривен;

в случае травмы, приведшей к инвалидности, — 150 тысяч гривен;

детям погибших журналистов – ежемесячно по 8000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы получат компенсацию из-за разрушенных квартир. Выплата производится из городского бюджета в одном городе, одна из улиц которого недавно пострадала от ракетного удара.