Журналисты и их семьи из одного города рассчитывают на выплаты: кому предусмотрено до 300 тыс грн
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Разница между суммами велика
Журналисты, получившие ранения при исполнении профессиональных обязанностей, имеют право на выплаты. Размер колеблется от 8 до 300 тысяч гривен.
Такое начисление будет производиться с целью поддержки медийщиков и их семей в случае ранения или гибели. Это решение было принято на сессии Харьковского областного совета.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, раненым журналистам или их семьям насчитают:
- в случае гибели журналиста при выполнении профессиональных обязанностей — выплата в размере 300 тысяч гривен;
- при травмировании — 50 тысяч гривен;
- в случае травмы, приведшей к инвалидности, — 150 тысяч гривен;
- детям погибших журналистов – ежемесячно по 8000 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы получат компенсацию из-за разрушенных квартир. Выплата производится из городского бюджета в одном городе, одна из улиц которого недавно пострадала от ракетного удара.