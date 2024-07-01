Более 15 тыс грн пенсии: кто из украинцев имеет право на такую ежемесячную выплату

Для оформления начисления нужно подать соответствующее удостоверение

Украинцы, имеющие статус УБД и лица с инвалидностью в результате войны, могут выйти на отдых в 55 или 50 лет. Для этого нужно иметь определенное количество лет стажа и соответствующее удостоверение.

Как рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, передает "На пенсии", общий размер пенсионной выплаты для УБД не может быть менее 4958 гривен. Однако для лиц с инвалидностью сумма колеблется от 8500 до 15347 гривен, в зависимости от группы.

Лицо со статусом УБД может выйти на пенсию при:

мужчины при достижении 55 лет, если у них 25 лет общего стажа;

женщины при достижении 50 лет, если есть не менее 20 лет стажа.

При оформлении досрочной пенсии необходимо соответствующее удостоверение и подтвердить стаж.

"В этом случае пенсия рассчитывается на общих основаниях, как и обычная пенсия по возрасту – в зависимости от количества стажа и размера заработной платы человека. Зарплата также определяется на основании данных об уплате страховых взносов по меньшей мере за все периоды работы с 1 июля 2000 года до момента назначение пенсии. То есть размер выплат просчитывается индивидуально", — пояснил эксперт.

Как он отмечает, со всеми надбавками размер пенсии для УБД не может быть ниже 4958 гривен.

Кроме того, есть минимальная выплата для лиц с инвалидностью:

И группа – не менее 15 347 гривен;

ІІ группа – не менее 12 396 гривен;

ІІІ группа – не менее 8500 гривен.

Резюмируя, Коробкин подчеркнул, что оформлять пенсию или социальную помощь можно при любом виде инвалидности независимо от возраста.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые пенсионеры могут увеличить свои выплаты в июле с помощью надбавок.