Зміни для українських пенсіонерів у ЄС: що передбачає нова резолюція Ради Європи

Це посилить соціальне забезпечення літніх людей

Українські пенсіонери зможуть отримувати пенсію в країнах Європи. В ПАРЄ ухвалили відповідну резолюцію. Нагадаємо, в Україні у липні передбачено надбавку до пенсії окремим категоріям.

Про пенсії в Європі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зазначена резолюція надійшла до ПАРЄ за його ініціативи.

"Згідно з ухваленою резолюцією, українським пенсіонерам має бути офіційно наданий статус пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. А відповідно, вони мають отримувати пенсії в цих країнах", — зазначив нардеп.

За його словами, це посилить соціальне забезпечення літніх людей, в тому числі на медичну допомогу. Необхідна медична допомога повинна включати екстрену допомогу та необхідне лікування хвороб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде після закінчення дії тимчасового захисту біженців у ЄС. На думку фахового демографа, країни Європи готові піти на різні кроки, щоб активні та молоді українці залишилися в ЄС.

Річ у тому, що населення Європи старішає і таким чином європейці зможуть вирішити низку своїх демографічних питань.