Зміни для українських пенсіонерів у ЄС: що передбачає нова резолюція Ради Європи
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Це посилить соціальне забезпечення літніх людей
Українські пенсіонери зможуть отримувати пенсію в країнах Європи. В ПАРЄ ухвалили відповідну резолюцію. Нагадаємо, в Україні у липні передбачено надбавку до пенсії окремим категоріям.
Про пенсії в Європі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зазначена резолюція надійшла до ПАРЄ за його ініціативи.
"Згідно з ухваленою резолюцією, українським пенсіонерам має бути офіційно наданий статус пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. А відповідно, вони мають отримувати пенсії в цих країнах", — зазначив нардеп.
За його словами, це посилить соціальне забезпечення літніх людей, в тому числі на медичну допомогу. Необхідна медична допомога повинна включати екстрену допомогу та необхідне лікування хвороб.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде після закінчення дії тимчасового захисту біженців у ЄС. На думку фахового демографа, країни Європи готові піти на різні кроки, щоб активні та молоді українці залишилися в ЄС.
Річ у тому, що населення Європи старішає і таким чином європейці зможуть вирішити низку своїх демографічних питань.