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Реєстрація вже триває: жителі одного з міст отримають грошову допомогу

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Depositphotos

Замість маломобільних осіб можуть прийти їх родичі

Українці продовжують отримувати виплати від УВКБ ООН. Одна з мобільних груп цієї організації збирає інформацію у Сумській області, а саме у місті Охтирка. Реєстрація завершується 3 липня.

Розклад прийому номерків та реєстрація на виплату цієї програми опубліковано в телеграм-каналі "Допомога від УВКБ ООН у Сумській області". Про це повідомили в "Охтирка".

Згідно з даними, розклад приїзду мобільних груп від УВКБ ООН та місця проведення збору інформації публікується щоп'ятниці. Наразі реєстрація триває за адресою вул. Паркова, 2А (міський центр культури та дозвілля "Кнєжа") з 10:30 до 15:30.

Додаткову інформацію щодо нарахування допомоги можна дізнатись за номером телефону Сумського пункту збору даних – 063 182 68 38. Графік роботи: з пн по пт 9:00-16:00.

"Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан", — резюмували у виданні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають право на виплату до Дня Незалежності України.

Теги:
#Допомога #Соціальні виплати #Охтирка #Грошова допомога