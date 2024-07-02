Заявки на допомогу подаватимуться до жовтня: як деяким особам отримати виплату на свято

Механізм виплати не змінився

До 24 серпня цього року певні категорії українців отримають грошову допомогу до свята Незалежності. Деяким особам потрібно звернутись із заявою до Пенсійного фонду, однак іншим вона буде виплачена без звернення.

Механізм виплати допомоги, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань". Тобто він такий самий, як був у 2023 році, як нагадали у ПФУ.

На вебпорталі зазначається, це нарахування має здійсниться у серпні разом із пенсією для тих, хто має на неї право.

Водночас ветеранам війни, що проходять службу або працюють та не є пенсіонерами, гроші будуть здійснені на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу/працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

А тим, хто може отримати виплату, але не є пенсіонером і не проходить службу або не працює, для здійснення виплати необхідно подати до ПФУ заяву у довільній формі. У такому випадку нарахування буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

У фонді також додали, що реєстрація на допомогу триватиме до 1 серпня 2024 року. Однак якщо особа не встигла до цього терміну, то заяву можна подати до 1 жовтня цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі двох міст та одного селища мають право на грошову допомогу від організації.