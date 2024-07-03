Регистрация уже продолжается: жители одного из городов получат денежную помощь

Вместо маломобильных лиц могут прийти их родственники

Украинцы продолжают получать выплаты от УВКБ ООН. Одна из мобильных групп этой организации собирает информацию в Сумской области, а именно в городе Ахтырка. Регистрация завершается 3 июля.

Расписание приема номерков и регистрация на выплату этой программы опубликовано в телеграмм-канале "Помощь от УВКБ ООН в Сумской области". Об этом сообщили в "Ахтырке".

Согласно данным, расписание приезда мобильных групп от УВКБ ООН и места проведения сбора информации публикуется каждую пятницу. В настоящее время регистрация продолжается по адресу ул. Парковая, 2А (городской центр культуры и досуга "Кнежа") с 10:30 до 15:30.

Дополнительную информацию о начислении помощи можно узнать по телефону Сумского пункта сбора данных – 063 182 68 38. График работы: с пн по пт 9:00-16:00.

"Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние", — резюмировали в издании.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые украинцы имеют право на выплату ко Дню Независимости Украины.