Військові одного міста отримають фіндопомогу у липні: хто саме та які є суми

По виплату треба звернутись із заявою та документами

Військовослужбовцям, які проживають в Рівному, і отримали поранення, контузію, каліцтво, травму чи захворювання під час бойових дій, нарахують одноразову грошову допомогу.

Виплата буде здійснена для 37 бійців по 20 тисяч гривень та 5 військовим — по 10 тисяч гривень. Таке рішення затвердили на засіданні Комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України Рівненської міської територіальної громади, повідомив в.о. міського голови, секретар Рівнеради Віктор Шакирзян, передає ITV.

Тому, 37 військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травму, передбачено виплату у розмірі 20 тисяч гривень. Водночас для 5 бійців, що отримали захворювання, нарахують 19 тисяч гривень.

Ці кошти надходять одноразово коштом міського бюджету і призначається лише для мешканців Рівненської міської територіальної громади, зареєстрованих в Рівному або смт Квасилів.

Для реєстрації на виплату військовому або його законному представнику потрібно звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (Соборна,12 каб. 12, тел. 0671123218) і подати заяву та копії документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться розмір грошового забезпечення для військових, що проходять службу в тилу.