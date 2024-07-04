Денежное обеспечение у военных: какие выплаты входят в него в июле 2024

Это предусмотрено законодательством

Военные имеют право на денежное обеспечение каждый месяц, состоящее из главных, дополнительных и единовременных выплат. Изменится ли его составляющая с июля 2024?

Основная сумма заработной платы состоит из трех составляющих. Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета Министров "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

Основные виды выплаты

Должностной оклад: базовая часть зарплаты, зависящей от должности военного.

базовая часть зарплаты, зависящей от должности военного. Оклад по воинскому званию: выплаты, которые определяются в соответствии с рангом и квалификацией.

выплаты, которые определяются в соответствии с рангом и квалификацией. Прибавка за выслугу лет: дополнительная выплата за продолжительность службы.

Дополнительные начисления:

Повышение должностного оклада: за достижение в службе или прохождение специальных курсов.

за достижение в службе или прохождение специальных курсов. Прибавки при условии службы: за работу в сложных условиях или зонах боевых действий.

за работу в сложных условиях или зонах боевых действий. Доплаты за выполнение задач по обороне: выплаты за особые военные задачи.

выплаты за особые военные задачи. Вознаграждение за кибербезопасность: для тех, кто занимается киберзащитой.

для тех, кто занимается киберзащитой. Премии и разовые вознаграждения: за высокие достижения и особые заслуги.

Единовременные помощи:

Помощь при заключении контракта: до 30 280 грн в зависимости от воинского звания.

до 30 280 грн в зависимости от воинского звания. Денежное обеспечение при лечении: сохранение должностного оклада при лечении из-за заболевания или ранения.

Кроме того, военным предусмотрено:

30 000 грн: за выполнение боевых задач вне зон боевых действий.

50 000 грн: для тех, кто отвечает за управление войсками.

100 000 грн: для непосредственных участников боевых действий, в том числе за уничтожение вражеской техники или спасение собственной под обстрелами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы суммы выплат за подписание первого контракта в ВСУ.