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Денежное обеспечение у военных: какие выплаты входят в него в июле 2024

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военные Новость обновлена 04 июля 2024, 13:52
Военные. Фото Генштаб ВСУ

Это предусмотрено законодательством

Военные имеют право на денежное обеспечение каждый месяц, состоящее из главных, дополнительных и единовременных выплат. Изменится ли его составляющая с июля 2024?

Основная сумма заработной платы состоит из трех составляющих. Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета Министров "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

Основные виды выплаты

  • Должностной оклад: базовая часть зарплаты, зависящей от должности военного.
  • Оклад по воинскому званию: выплаты, которые определяются в соответствии с рангом и квалификацией.
  • Прибавка за выслугу лет: дополнительная выплата за продолжительность службы.

Дополнительные начисления:

  • Повышение должностного оклада: за достижение в службе или прохождение специальных курсов.
  • Прибавки при условии службы: за работу в сложных условиях или зонах боевых действий.
  • Доплаты за выполнение задач по обороне: выплаты за особые военные задачи.
  • Вознаграждение за кибербезопасность: для тех, кто занимается киберзащитой.
  • Премии и разовые вознаграждения: за высокие достижения и особые заслуги.

Единовременные помощи:

  • Помощь при заключении контракта: до 30 280 грн в зависимости от воинского звания.
  • Денежное обеспечение при лечении: сохранение должностного оклада при лечении из-за заболевания или ранения.

Кроме того, военным предусмотрено:

  • 30 000 грн: за выполнение боевых задач вне зон боевых действий.
  • 50 000 грн: для тех, кто отвечает за управление войсками.
  • 100 000 грн: для непосредственных участников боевых действий, в том числе за уничтожение вражеской техники или спасение собственной под обстрелами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы суммы выплат за подписание первого контракта в ВСУ.

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#Выплаты #Денежное обеспечение #Выплаты военным