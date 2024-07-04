Денежное обеспечение у военных: какие выплаты входят в него в июле 2024
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Это предусмотрено законодательством
Военные имеют право на денежное обеспечение каждый месяц, состоящее из главных, дополнительных и единовременных выплат. Изменится ли его составляющая с июля 2024?
Основная сумма заработной платы состоит из трех составляющих. Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета Министров "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".
Основные виды выплаты
- Должностной оклад: базовая часть зарплаты, зависящей от должности военного.
- Оклад по воинскому званию: выплаты, которые определяются в соответствии с рангом и квалификацией.
- Прибавка за выслугу лет: дополнительная выплата за продолжительность службы.
Дополнительные начисления:
- Повышение должностного оклада: за достижение в службе или прохождение специальных курсов.
- Прибавки при условии службы: за работу в сложных условиях или зонах боевых действий.
- Доплаты за выполнение задач по обороне: выплаты за особые военные задачи.
- Вознаграждение за кибербезопасность: для тех, кто занимается киберзащитой.
- Премии и разовые вознаграждения: за высокие достижения и особые заслуги.
Единовременные помощи:
- Помощь при заключении контракта: до 30 280 грн в зависимости от воинского звания.
- Денежное обеспечение при лечении: сохранение должностного оклада при лечении из-за заболевания или ранения.
Кроме того, военным предусмотрено:
- 30 000 грн: за выполнение боевых задач вне зон боевых действий.
- 50 000 грн: для тех, кто отвечает за управление войсками.
- 100 000 грн: для непосредственных участников боевых действий, в том числе за уничтожение вражеской техники или спасение собственной под обстрелами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы суммы выплат за подписание первого контракта в ВСУ.