Трамп прийняв запрошення на вечірку "техно-фашистів", попри обурення

Цього року захід супроводжують скандали

Президент США Дональд Трамп візьме участь у традиційному Великодньому катанні яєць на Південній галявині Білого дому. Цьогоріч захід вперше викликав гучний резонанс через участь великих технологічних корпорацій — Meta, Amazon, YouTube та інших, які отримали можливість розмістити власну символіку безпосередньо на території резиденції президента США.

Про це повідомили на сторінці першої леді США Меланії Трамп. Організацією заходу займалась приватна компанія Harbinger, яка запропонувала брендам участь за $75–200 тисяч із правом "неймінгу" локацій, розміщення логотипів, брендованих кошиків і навіть участі в закритому бранчі з Меланією Трамп.

Як уточнюється, подібна комерціалізація дитячого свята викликала обурення серед експертів з етики та частини політичного прошарку суспільства, що має привілейоване положення. До того ж участь Meta, яка перебуває під антимонопольним розслідуванням лише за кілька кварталів від місця події, лише підлила масла у вогонь.

На тлі святкувань, як зазначають критики, триває тиск на свободу слова, згортання політики різноманіття у компаніях-спонсорах та їхнє публічне зближення з Трампом. Наприклад, Марк Цукерберг, який днями давав свідчення у справі FTC, публічно підтримав чинного президента та скоротив заходи з боротьби з дезінформацією. Подібний курс підтримують і Джефф Безос, і Ілон Маск.

Що таке Великодній забіг з яйцями в Білому домі

Великодній забіг з яйцями (Easter Egg Roll) — це традиційне американське свято, що проходить щороку на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Його головна родзинка — гра для дітей, у якій потрібно катати великодні яйця ложками по траві.

Офіційно традицію започаткували у 1878 році за президентства Резерфорда Гейса, хоча перші згадки про такі ігри датуються ще часами Авраама Лінкольна. Свято стало настільки популярним, що його організацією традиційно опікується перша леді США, а участь у ньому беруть тисячі дітей із різних штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Ілон Маск може очолити один із найамбітніших оборонних проєктів адміністрації Дональда Трампа. Його компанія SpaceX стала головним претендентом на участь у створенні американської системи протиракетного захисту, відомої під назвою "Золотий купол".